La Fortitudo Agrigento vola a Trieste a caccia di punti salvezza ed un riscatto che fatica ad arrivare. Domenica alle ore 18 al PalaTrieste si affrontano la quarta del girone rosso contro la penultima del girone verde, la Fortitudo di coach Calvani, alle prese con gli infortuni e la mancanza di continuità nei risultati. Trieste, però, viene da due sconfitte consecutive contro Cantù e Luiss Roma e questa può essere una grande occasione per Chiarastella e compagni per sigillare la prima vittoria della fase a orologio. Ecco le parole del vice-capo allenatore Marco Morganti alla vigilia del match: ” Affrontiamo la più lunga trasferta della stagione in quel di Trieste. Sarà una partita molto difficile e nonostante l’assenza di Reyes Trieste resta una formazione che ha un talento ed una profondità nel roster di assoluto livello, almeno sette giocatori hanno meritato la categoria superiore e gli altri hanno sempre giocato in formazioni per puntare ad andare in Serie A. Noi arriviamo da due sconfitte dove abbiamo affrontato molto bene gli avversari e vorremmo sfruttare questa fiammella per provare ad accorciare la distanza con le squadre davanti perchè la matematica non ci condanna. Abbiamo fatto un’ottima settimana di allenamento e vorremmo dare una gioia ai nostri tifosi, al presidente e tutti coloro che ci seguono in tutta Italia con grande affetto”.