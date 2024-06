L’Agrigento Futsal riparte dalla conferma del capitano Andrea Franco

L’Asd Agrigento Futsal comunica con immenso piacere la prima riconferma in campo: lo storico capitano Andrea Franco. Lo comunica la società agrigentina con una nota apparsa sui canali social.

“La società è orgogliosa di ripartire dal giocatore che meglio rappresenta l’identità della squadra. Figura apprezzatissima dallo spogliatoio, simbolo e colonna portante. Giocatore con esperienza pluriennale in serie C2, carismatico e dotato di grande tecnica che ricopre sia il ruolo di centrale che quello di laterale. Nella passata stagione ha guidato la giovane squadra alla salvezza segnando gol decisivi in partite chiave del campionato. Leader in campo e fuori anche per i compagni più giovani. Ha sempre risposto presente, trascinando l’intero gruppo soprattutto nei momenti di difficoltà mostrando un grandissimo attaccamento alla maglia. Un vero e proprio capitano. Darà sicuramente il suo apporto cardinale nella prossima stagione. Siamo felici di poter dire che sarà ancora Andrea Franco a guidarci in quest’avventura.

Le parole del Mister: “Per il nuovo ed ambizioso progetto dell’Agrigento Futsal non poteva mancare la figura del capitano Andrea Franco. Persona dalle spiccate qualità umane oltre che sportive. Sempre disponibile e pronto ad aiutare i suoi compagni. Nella passata stagione mi è stato costantemente vicino nei momenti più difficili e ha saputo sempre trovare le parole giuste per risollevare l’umore dei compagni in difficoltà. Sono felicissimo di continuare il lavoro iniziato e sono fermamente convinto che insieme riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati.”