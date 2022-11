L’Akragas batte 0-3 il Resuttana e vola in semifinale di Coppa Italia

L’Akragas continua a mietere successi e a vincere a suon di gol anche in Coppa Italia. La squadra di Nicola Terranova ha battuto il Resuttana San Lorenzo per 3 a zero nel match di ritorno dei quarti di finale e si qualifica per la semifinale, dove affronterà nel doppio confronto il Misilmeri. Oggi pomeriggio, sul campo neutro di Carini, i biancoazzurri hanno vinto mettendo in mostra tanta qualità tecnica, buon gioco, tanta voglia e determinazione. Dopo un tiro di Semenzin da fuori area, respinto da Compagno, l’Akragas passa in vantaggio con Garufo al 13esimo su calcio di rigore, assegnato dal direttore di gara per un netto tocco con la mano di Marco Clemente su cross dello stesso attaccante argentino. Dopo vari tentativi il

raddoppio arriva solamente al 41esimo: Bonanno calcia di potenza e precisione da posizione defilata e supera Compagno.

Nella ripresa l’Akragas controlla la partita e non corre mai seri pericoli. Di rimessa arriva anche il terzo gol: Vitelli calcia dal limite, il difensore Martignetti ci mette il corpo, il pallone inganna Compagno e termina la corsa in fondo al sacco. Nel finale il Resuttana sfiora la rete della bandiera con Lo Grande: il suo potente tiro colpisce il palo esterno.