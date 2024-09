Coppa Italia, l’Akragas cala il poker: Licata eliminato

L’Akragas travolge il Licata e supera il secondo turno di Coppa Italia.

Un 4-0 che rispecchia perfettamente la prestazione delle squadre e che sarebbe potuto essere più rotondo. A fronte di un’Akragas che appare già pronta per la prima di campionato, in programma domenica prossima, il Licata è apparso ancora indietro nella condizione fisica.

PRIMO TEMPO

La prima emozione arriva al primo giro di orologio, Lo Faso, servito da Tuccio, sfiora l’incrocio dei pali con un sinistro dalla distanza. Un minuto dopo ci prova Grillo, Rossi si salva in angolo. Il Licata soffre la veemenza iniziale dei biancazzurri che giocano in velocità.

Al 12’ l’Akragas passa in vantaggio: Lo Fazo si invola sulla sinistra, resiste al contrasto di Caramanno e dal fondo serve l’accorrente Palazzolo che, di piatto, batte Rossi.

Al 18’ Rossi è bravo a chiudere su Lo Faso, respingendo la conclusione del fantasista akragantino.

Al 22’ Bonanno impegna per la prima volta Dregan in una parata semplice. Al 23’ Dregan deve superarsi sulla doppia conclusione ravvicinata di Bonanno e Ferrigno.

Al 24’ arriva il raddoppio con Meola che ruba palla a Iuliano, si proietta verso l’area di rigore avversaria e con un tocco delizioso, manda la palla all’incrocio dei pali.

L’Akragas è implacabile e al 29’ Tuccio sigla la terza marcatura, dopo una splendida giocata dal limite dell’area.

Al 39’ Iuliano, su punizione, manda la palla ad incocciare la parte alta della traversa. Al 40’ tocca invece a Bonanno salvare sulla linea su un colpo di testa di Meola.

Al 43’, su una rimessa laterale, Bonanno in acrobazia sfiora la traversa.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il ritmo si abbassa, i padroni di casa devono gestire il vantaggio mentre gli ospiti non pungono. Al 15’ Da Silva deve immolarsi, mandando in angolo, su un tentativo di Bonanno lasciato colpevolmente da solo al centro dell’area di rigore.

Al 23’ Leveh, appena subentrato al posto di Lo Faso, servito da Palazzolo, firma il poker. La partita del ganese dura soltanto venti minuti a causa di un infortunio.

Si chiude con la festa biancazzurra dopo quattro minuti di recupero.

IL TABELLINO

Akragas 4 – Licata 0

Marcatori: pt 12’ Palazzolo, 24’ Meola, 29’ Tucci; st. 23’ Leveh

Akragas: Dregan, Da Silva, Rechichi, Di Renzo, Di Stefano (1’ st Galliani), Garufo, Meola, Tuccio (1’ Lo Cascio), Palazzolo (31’ Sofrà), Grillo, Lo Faso (20’ Leveh; 40’ Riggio). A disp.: Gerlero, Fragapane, Sinatra, Ferrigno. All. Bonfatto.

Licata: Rossi, Calaiò, Ferrigno, Caramanno, Iuliano, Marcellino (17’ st Giannone), Inzerillo (17’ st Lamberta), Maimone, Lanza (36’ st Bennici), Saito (1’ st Furina), Bonanno. A disp.: Donato, Minacori, D’Antona, Di Pietro, Geraci. All. Romano.

Arbitro: Buzzone di Enna

Assistenti: Canale-Valenti

Angoli: 4-4

Recupero: 3-4

Ammoniti: 10’ st Inzerillo, 25’ Caramanno, 27’ Da Silva, 49’ Bonanno.