L’Akragas denuncia l’ex presidente Canzonieri per truffa

La Società dell’Akragas comunica di aver formalmente presentato denuncia per il reato di truffa nei confronti del signor Emanuele Canzonieri, a seguito di ripetuti comportamenti che hanno arrecato gravi danni all’immagine della società e ingannato la comunità sportiva.

Il signor Canzonieri ha millantato un presunto interesse nell’acquisizione delle quote di maggioranza del club, inducendo la società a intraprendere operazioni di mercato basate su promesse economiche mai mantenute. Tali azioni hanno coinvolto anche i tifosi e la stampa, a livello locale, regionale e nazionale, attraverso dichiarazioni false e prive di ogni fondamento. Tra queste, spicca l’annuncio del presunto acquisto del calciatore brasiliano Pato, rivelatosi una mera illusione che ha alimentato false aspettative.

In un momento cruciale per la stagione dell’Akragas, le continue provocazioni e dichiarazioni pubblicate dal signor Canzonieri sui social media non fanno altro che destabilizzare l’ambiente, causando ulteriori danni al club e minando la serenità della squadra.

Oltre alla denuncia già depositata, la Società ha inoltrato una nota ufficiale alla Guardia di Finanza di Vicenza, fornendo una dettagliata ricostruzione dei fatti, con l’auspicio che vengano avviate le indagini necessarie per accertare le responsabilità del signor Canzonieri.

L’Akragas, forte del sostegno dei propri tifosi e della propria tradizione, ribadisce il proprio impegno nel tutelare il buon nome della società e nel perseguire con determinazione i propri obiettivi sportivi e istituzionali.