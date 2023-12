L’Akragas non sa più vincere, con il Portici arriva un’altra sconfitta

Ancora una sconfitta per l’Akragas che perde contro il Portici 3-1 nell’ultimo match del 2023 valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D. I biancazzurri perdono un potenziale scontro diretto contro un avversario che adesso si avvicina pericolosamente in classifica. I padroni di casa passano in vantaggio al 13º minuto con la rete siglata da Maimone. Il raddoppio arriva alla ripresa con un calcio piazzato messo a segno da Marcucci al 64º. I biancazzurri provano a riaccendere le speranze con Marrale che dimezza lo svantaggio a tre minuti dalla fine ma è ancora il Portici a segnare il terzo gol nei minuti di recupero con Di Guida che fissa il risultato sul 3-1. Per l’Akragas è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata domenica nel derby contro il Siracusa. I biancazzurri nelle ultime sei partite hanno racimolato appena tre punti e l’ultima vittoria risale ormai al 5 novembre scorso nella gara interna contro la Sancataldese. (foto di copertina Roberto Pesce, Facebook)

19ª GIORNATA

Acireale – Sancataldese 2-1

Sant’Agata – Trapani 0-1

Gioiese – Castrovillari 0-1

Reggina – Igea Virtus 1-0

Licata – Vibonese 1-3

Portici – Akragas 3-1

San Luca – Canicattì 2-0

Siracusa – Afragolese (giovedì 21 dicembre)