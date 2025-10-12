L’Akragas soffre ma vince: Noto ribaltato nella ripresa

L’Akragas Spl conferma il primato in classifica battendo, all’Esseneto, un roccioso Noto. E’ stata una partita difficile e a tratti nervosa che ha offerto pochi spunti spettacolari. Al vantaggio degli ospiti, su rigore realizzato da Miraglia, i biancazzurri hanno risposto allo scadere con Llama, sempre su rigore e, nella ripresa, con Tripoli.

LA CRONACA

Al 3’ Llama imbecca Tripoli che, anziché concludere verso Chali, serve corto Ten Lopez che viene anticipato dal portiere avversario.

Il Noto risponde all’8’ con un tiro dalla distanza di Alecci, bloccato da Manna.

Un minuto dopo l’Akragas con Alexandro Noto sfiora il vantaggio da pochi passi, palla alta.

Al 16’ Ten Lopez si libera di un difensore, entra in area e calcio, Manna manda in angolo.

Al 18’ Fragapane commette un fallo di mano in area e l’arbitro decreta il rigore che Miraglia trasforma per il vantaggio dei netini.

I padroni di casa provano subito a scuotersi, King calcia al lato di poco dalla distanza.

I minuti scorrono e l’Akragas non trova la quadra. Si deve attendere il 38’ per vedere Manna impegnato da Llama direttamente dalla bandierina. Il gioco è piuttosto frammentato, gli ospiti ne approfittano per guadagnare secondi preziosi ad ogni occasione.

Al 42’ Llama conquista un pallone sulla trequarti, entra in area e viene atterrato da Chalbi. L’arbitro decreta un altro calcio di rigore che l’argentino realizza.

Sull’onda dell’entusiasmo Ten Lopez tenta un diagonale impossibile che finisce di poco al lato.

Nella ripresa, all’8’ una mischia in area di rigore ospite viene risolta in angolo da un difensore. Al 10’ arriva il vantaggio: King supera con un pallonetto la difesa avversaria e imbecca Tripoli che con freddezza supera Chalbi in uscita.

Al 17’ Tel Lopez non sfrutta un lancio di Llama e si fa anticipare in angolo.

La partita si fa nervosa, l’Akragas vorrebbe mettere al scuro il risultato ma il Noto non vuol passare per vittima sacrificale. Al 42’ il Noto resta in 10 per l’espulsione di Didio.

IL TABELLINO

VIRTUS AKRAGAS SLP 2 – NOTO CALCIO 1

Marcatori: pt 18’ Miraglia (rig), 42’ Llama (rig); st 10’ Tripoli.

Virtus Akragas SLP: Manna; Cammilleri (33’ st Erbini), Fragapane, King, Cipolla, Noto; Rizzo, Marchica (41’ st Yoboua), Llama (49’ st Scribani); Tripoli (26’ st Gambino), Ten Lopez. A disp: Cagnina, Tavella, Messina, Indelicato, Nobile. All.: Catania.

Noto Calcio: Chalbi; Fontana (22’ st Guzzardi), Brancato, Greco, Fronterre, Di Dio; Gomes (13’ st Sanchez), Giarratana, Miraglia (22’ st Gabrielli), Reis Castro; Alecci (44’ st Ricco). A disp.: Di Benedetto, Fusco, Andolina, Battaglia, Santoro. All.: Gallo

Arbitro: Corvaglia di Catania

Note: Angoli 8-1; recupero 3-5

Ammoniti: Alecci, Fronterre, Brancato, Manna, Cipolla, Didio.

Espulso: Didio