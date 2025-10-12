Incendio distrugge pescheria, si indaga su matrice

Sarebbe di origine dolosa l’incendio che stanotte ha distrutto una pescheria all’interno dell’Antico Mercato di Marsala. Le fiamme hanno completamente devastato il locale commerciale, gestito da Daniele Crimi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere il fuoco. Indagano i carabinieri di Marsala. Il titolare dell’attività, nonostante il locale distrutto, ha espresso la volontà di non arrendersi, affermando di lavorare per riaprire al più presto l’attività. Le indagini mirano a capire se si tratta di una intimidazione a scopo di estorsione.

L’Antico Mercato è attiguo al palazzo municipale di Marsala ed era la piazza d’armi del cinquecentesco ex quartiere militare spagnolo, poi adibito ad uffici del Comune.