Perde il controllo dell’auto e finisce contro guardrail: ferito 20enne

Un ventenne di Partinico è rimasto ferito in un violento sinistro stradale avvenuto nelle prime ore del mattino lungo la Statale 113, nel segmento che unisce Partinico con Alcamo. L’episodio si è verificato intorno alle tre di notte in contrada Valguarnera, quando la vettura guidata dal giovane ha perso aderenza con l’asfalto, finendo la sua corsa contro le barriere di protezione laterali.

L’intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per liberare il ferito. I pompieri hanno utilizzato le cesoie idrauliche per aprire un varco nella lamiera contorta e permettere al personale sanitario del 118 di raggiungere il giovane automobilista e prestare le prime cure. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ventenne è stato caricato su un’ambulanza e condotto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia nel capoluogo siciliano. I medici hanno riscontrato diverse lesioni e possibili fratture ossee, ma fortunatamente il ragazzo non versa in condizioni critiche e la prognosi non desta particolare preoccupazione

Gli agenti della polizia municipale stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. (FOTO Partinico E-news)