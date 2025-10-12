Gli sparano in testa mentre tenta di salvare ragazzo da pestaggio, morto 21enne 

Cerca di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ma viene ucciso a colpi di pistola. E’ accaduto nella notte nella zona della movida di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo di Palermo. Si chiamava Paolo Taormina e aveva 21 ani il giovane ucciso nella notte nella zona della Champagneria vicino al Teatro Massimo di Palermo. Era il figlio del titolare del locale nei pressi del quale dei giovani stavano pestando un coetaneo. La vittima secondo una prima ricostruzione sarebbe intervenuto per salvare il giovane che veniva picchiato a sangue dal branco.

Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso la notte scorsa dopo avere provato a sedare una rissa nei pressi del locale dei genitori, nel centro di Palermo, è stato colpito da una pallottola in fronte. Secondo una prima ricostruzione il giovane dopo avere sedato il pestaggio di un ragazzo sarebbe stato preso di mira dal branco, quando uno dei giovani ha estratto la pistola e avrebbe centrato la testa.