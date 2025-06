Lancio del giavellotto, Giusi Parolino conquista il 19º titolo di campionessa italiana 

Giusi Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa con m.28,65 conquista la medaglia d’oro e porta a casa il suo diciannovesimo titolo di campionessa Italiana di lancio del giavellotto.

Per lei è anche il secondo titolo di campionessa italiana dell’anno 2025; il precedente conquistato nel mese di marzo al campo “Italico Conti” di Ancona durante i Campionati italiani lanci lunghi invernali. Parolino, anche in questa occasione Nazionale, ha scagliato il giavellotto più lontano di tutte le categorie in gara ( Fonte Fidal- Titoli italiani 2025 lancio del giavellotto femminile). Si sono conclusi domenica 22 giugno i Campionati Italiani di Atletica 2025 di tutte le categorie over 35. Tre intense giornate di sport, caratterizzate da tanto caldo e tanto vento, che hanno animato la città di Misano Adriatico e lo Stadio Santamonica.

La kermesse tricolore di Misano è stata una vera manifestazione d’eccellenza per l’atletica leggera; la pista e le pedane hanno fatto registrare tanti record Italiani nelle varie categorie sia maschili che femminili, e non ultimo va sottolineato che alcuni risultati hanno un ottimo valore anche a livello assoluto italiano. Dal 20 al 22 giugno,oltre 1500 atleti provenienti da tutta Italia (e non solo) si sono sfidati in pista e in pedana, per un totale di 2800 atleti-gara; in campo tanti bravissimi atleti siciliani che hanno portato a casa un bottino di 13 ori al maschile e 4 ori al femminile, tanti argenti e tanti bronzi.Tra i siciliani in gara spicca il tempo ottenuto dall’atleta Lucia Pollina, Cus Palermo, che ferma il crono a 58,92 nei 400m, che rappresenta ad oggi il vero record italiano sui 400 m. al femminile F50.