Lancio del giavellotto, Giusi Parolino medaglia di bronzo agli Europei 2023 

L’atleta della ASD Milone Siracusa, Giusi Parolino, conquista a Pescara nel lancio del giavellotto la medaglia di Bronzo ai Campionati Europei 2023 e stabilisce con m.30,41 il nuovo record siciliano di specialità. Un 2023 straordinario. Anche quest’anno la campionessa italiana di lancio del giavellotto ha fatto registrare un successo dietro l’altro: medaglia d’oro campionati italiani lanci lunghi invernali; medaglia d’oro campionati italiani estivi; medaglia d’oro finale nazionale scudetto CDS 2023, oltre ai vari record siciliani e le tante medaglie d’oro regionali.

Si sta svolgendo in questi giorni a Pescara la rassegna continentale dei Campionati Europei;con iniziogiovedì 21 settembre e andrà avanti fino a domenica 1° ottobre. Dieci giornate di sfide in rappresentanza di 39 nazioni con circa 4700 iscritti eoltre 8000 atleti-gara di tutte le categorie over 35. Tre le sedi che stanno ospitando le varie competizioni: nello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara in scena le gare su pista fino agli 800 metri, gli ostacoli, le siepi e le staffette, oltre ai salti e alle prove multiple; nelle strade circostanti si svilupperanno le competizioni “non stadia” di corsa (10 km e mezza maratona) e marcia (10 e 20 km), mentre il cross sarà nel vicino parco D’Avalos; allo stadio Mastrangelo di Montesilvano (Pescara) le distanze più lunghe su pista,1500, 5000 e 10.000 di corsa, 5000 di marcia; sono le pedane dello stadio Comunale di Francavilla al Mare (Chieti) che stanno assegnando i titoli europei di tutti i lanci.

Giunti alla ventiduesima edizione, la quinta della storia in Italia, gli atleti europei presenti sono 1575 italiani e più di 3000 provenienti dall’estero, di cui 56 da Paesi extra-europei e perciò fuori classifica. Cifre che rendono l’idea di una massiccia partecipazione e particolarmente numerose le presenze da Gran Bretagna (437), Spagna (399), Germania (384) e Francia (315). In Piazza della Rinascita, nel pomeriggio del 20 settembre 2023, la cerimonia di apertura dei Campionati Europei. Alla presenza della Presidente Europea dell’Ema, Walentina Fudjuchina, del Presidente Nazionale della Fidal, Stefano Mei, del Presidente dell’Asd Runners Pescara, Pietro Nardone e delle massime autorità militari e politiche locali, sono stati ufficialmente aperti i giochi.

“Un podio Europeo è un’emozione indescrivibile -dichiara Giusi Parolino sono gare che vanno preparate con anni di allenamenti e sacrifici e questa medaglia di bronzo dimostra che in questi anni mi sono allenata con allenamenti di grande livello.Da un punto di vista agonistico-prosegue la campionessa, chi segue l’atletica leggera a 360° sa bene cosa vuol dire arrivare su un podio accanto alla Finlandia e alla Lettonia che sono le scuole mondiali del lancio del giavellotto; se sono sul quel podio è esclusivamente perché chi mi allena è un esperto a pari merito dei grandi tecnici mondiali di questi paesi. Sostengo da sempre che la condivisione sia il vero valore di un risultato e pertanto questa è la medaglia tutte le persone che lottano ogni giorno con dignità e rispetto per se stessi; una medaglia che va condivisa con le persone che mi vogliono bene perché un risultato è anche espressione di valori umani, solidarietà e amicizia. Voglio ringraziare i tanti amici e le migliaia di agrigentini che mi sono stati accanto; ringraziamenti al presidente Peppe Deni e tutta società Akragas che con la loro disponibilità e collaborazione hanno dimostrato i veri valori dello sport e un grazie speciale va ad Enzo Arena e alla città di Enna che mi ospita allo stadio Tino Pregadio per gli allenamenti. Con grande onore dedico questa medaglia internazionale ad un grande tecnico del giavellotto italiano, coach di altissimo livello e mio prezioso amico Emanuele Serafin che ha il merito dei miei risultati e che da 10 anni mi segue con grande attenzione e rispetto.”