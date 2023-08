Licata calcio, 11 goal nel test contro il  Villarosa San Sebastiano

Seconda uscita stagionale per il Licata di mister Pippo Romano e secondo successo.

Le aquile, dopo il Geraci qualche giorno fa, hanno superato anche il Villarosa San Sebastiano.

Al fischio d’inizio il Licata si schiera con Valenti; Garau, Calaió, Orlando; D’Amico, Francia, Murgia, Rotulo, Lanza; Vari, Saito.I gialloblù hanno avuto la meglio nell’allenamento congiunto di ieri pomeriggio, presso il Comunale di Calascibetta, terminato con il risultato di 11-0. A segno Saito (2), Rotulo (3), Vari (2), Minacori (2), Cappello e un autogol.

Buone indicazioni per mister Romano e il suo staff, un altro test utile per la truppa gialloblù a mettere minutaggio nelle gambe così da far crescere la condizione fisica. Prestazione nel complesso positiva in attesa che le gambe si sciolgano e questo “nuovo” Licata possa mostrare le sue vere qualità.

Nel prossimo test, previsto per il 19 Agosto allo stadio di Tomaselli di Caltanissetta, i gialloblù sfideranno la Nissa.

Intanto, la società dei patron Massimino e Di Benedetto comunica che al termine del ritiro precampionato di Enna, gli allenamenti dei gialloblù proseguiranno presso lo Stadio Comunale Enrico Mattei di Gela.

“A tal riguardo corre l’obbligo ringraziare per la disponibilità il Sindaco di Gela, Lucio Greco e l’Assessore allo sport Incardona. Un ringraziamento speciale va alla nostra Amministrazione comunale e, in particolare, all’Assessore Maria Sitibiondo che sin da subito si è dimostrata sensibile agli interessi ed al bene della nostra compagine”.