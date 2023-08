Licata calcio, si conclude la prima settimana di ritiro: arriva Enrico Giannone

Ieri pomeriggio, presso il Comunale di Calascibetta si è disputata un’amichevole in famiglia per i gialloblù.

Si è trattato di un primo test per i ragazzi di Mister Romano utile per smaltire i carichi di lavoro e mettere minuti nelle gambe, oltre che assimilare i primi schemi in vista della stagione che verrà. Il test è stato suddiviso in tre mini-tempi da 30 minuti. Mattatore di giornata il toro argentino Valentin Haberkon autore di ben 4 gol di ottima fattura! Ottime giocate anche per Rotulo e Murgia.

Un test che ha sicuramente dato buone indicazioni a Mister Romano e il suo staff che hanno potuto apprezzare l’amalgama che sta raggiungendo il gruppo e le qualità dei nuovi!

A proposito di nuovi arrivi, continua il lavoro del DS Martello al fine di completare la squadra in vista della prossima stagione, infatti la società comunica ufficialmente un nuovo arrivo in casa gialloblù, si tratta del centrocampista, classe 2004, Enrico Giannone.

Il giovane proviene dal Derthona, squadra militante nel girone A di serie D.

Intanto sul sintetico del Comunale di Calascibetta, Mister Romano ed il suo staff sono impegnati a dirigere le doppie sedute di allenamento: al mattino, programma prettamente atletico. Al pomeriggio indicazioni tecnico-tattiche con e senza palla.

Il lavoro prosegue regolarmente e sono stati programmati anche tre allenamenti congiunti: giorno 8 sgambata con il Geraci, poi giorno 11 con il Villarosa San Sebastiano, entrambi presso il Comunale di Calascibetta. Infine, il 20 agosto, sarà la volta della Nissa, presso il Tomaselli di Caltanissetta.