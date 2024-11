Licata Calcio, si dimettono l’allenatore Romano e il direttore sportivo Martello

La società Licata Calcio comunica di avere ricevuto in data odierna le dimissioni irrevocabili di mister Pippo Romano e del direttore sportivo Giovanni Martello. Nel ringraziare mister Romano e il DS Martello per il proficuo lavoro svolto in questi anni, auguriamo le migliori fortune per il proseguo della carriera. La squadra verrà momentaneamente allenata dal tecnico della Juniores, Alberto Licata in attesa della nomina di un nuovo allenatore e di un nuovo staff.