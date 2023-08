Licata, l’amministrazione comunale incontra i tifosi

L’Amministrazione comunale di Licata guidata dal sindaco Angelo Balsamo ha incontrato ieri, presso l’Aula consiliare, una rappresentanza di tifosi del Licata Calcio.

Scopo dell’incontro è stato quello di veicolare il messaggio che lo sport, ed in particolare il calcio, oltre che rappresentare una importante fonte di condivisione di valori positivi per i nostri ragazzi, può essere portatore di economia per la città e promotore dell’immagine turistica di Licata in giro per l’Italia.

L’Amministrazione comunale ha auspicato, quindi, la creazione di momenti di scambio e dialogo tra le tifoserie al fine di creare attorno al calcio un clima di gioia e condivisione, permettendo a tutte le tifoserie di partecipare agli incontri interni del Licata e, di contro, permettere alla nostra tifoseria di seguire con passione il Licata Calcio in trasferta.

Ciò porterebbe ad un importante ritorno economico per tutta la comunità derivante dalla presenza in città delle tifoserie avversarie in occasione delle partite che il Licata Calcio disputerà tra le mura amiche.