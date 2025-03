Memorial Peppe Asta, successo per l’Asd team Favara Bike

Si è svolto oggi a Napola, piccolo centro della provincia di Trapani, il 6° Memorial Peppe Asta, una competizione ciclistica a circuito che ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta la Sicilia. L’evento, che si è sviluppato su un percorso di 100 km, ha offerto uno spettacolo entusiasmante, con atleti pronti a darsi battaglia fino all’ultimo metro. Tra i protagonisti assoluti della giornata spicca la ASD team Favara Bike e Sport, squadra favarese guidata dal presidente e corridore Peppe Fanara. Grazie a una prestazione di alto livello, il team si è distinto per compattezza e spirito di squadra, conquistando il titolo di migliore società ciclistica della manifestazione.

Il Memorial Peppe Asta, nato per onorare la memoria dell’atleta scomparso, si conferma anno dopo anno un appuntamento imperdibile per il ciclismo amatoriale siciliano, attirando atleti di grande talento e appassionati delle due ruote. La ASD ciclFavara Bike e Sport aggiunge così un altro importante riconoscimento al proprio palmarès, dimostrando ancora una volta di essere una delle realtà più competitive del panorama ciclistico regionale. Una giornata di sport, passione e adrenalina, nel segno del ricordo e della competizione sana: il miglior modo per celebrare la memoria di Peppe Asta.

A partecipare: Fanara Giuseppe, Avallone Domenico, Castronovo Giuseppe, Zambuto Calogero, Diego Angelico, Filippo Noto, Filippo Bianco, Giuseppe Nobile, Giovanni Pirrone.