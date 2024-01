Mezza maratona, grande successo per il gruppo Valle dei Templi: i premiati 

Si è svolto ieri in un locale sul lago di Pergusa (Enna), la cerimonia di premiazione del campionato siciliano di Mezza Maratona (21 Km di corsa) che, per il 2023, si è disputato in 8 città siciliane: Sant’Agata Militello, Agrigento, Enna, Marsala, Cefalu, Riposto, Gela e Ribera. Grande successo del Gruppo Sportivo della Valle dei Templi del presidente Mario Palumbo, la cui squadra si è classificata seconda su un totale di 110 squadre partecipanti al torneo regionale. Oltre alla squadra della Valle dei templi, sono stati premiati 6 atleti per meriti individuali, Lillo Inguanta, Angelo Avenia, Vittorio Serafini, Mario Mondello, Melchiorre Patti e Gabriele Citro.