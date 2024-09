Pallamano Girgenti, presentata la squadra: l’obiettivo è stupire nel campionato di Serie B 

Cresce l’entusiasmo attorno alla nuova Pallamano Girgenti che partecipa al campionato di Serie B, con ambizioni di primato. La squadra biancoazzurra, del neo presidente Paolo Vella, è stata presentata giovedì sera presso il centro giovanile Don Guanella di Agrigento, luogo dov’è nato questo sport nel lontano 1976. All’evento ha partecipato tanto pubblico. Presenti, tra gli altri, i sindaci di Agrigento Franco Miccichè e di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, e il consigliere comunale palmese Ugo Farulla.

La Pallamano Girgenti svolge, momentaneamente, gli allenamenti presso il palatenda di Palma di Montechiaro, in attesa della definitiva apertura del nuovo palasport di Agrigento, in piazza Ugo La Malfa. A tal proposito il sindaco Miccichè ha promesso l’inaugurazione del “Polivalente” entro la fine del mese di ottobre. Alla manifestazione, aperta dal saluto di don Calogero, parroco della chiesa Madonna della Provvidenza, hanno partecipato, tra gli altri, il deputato nazionale, l’agrigentino Lillo Pisano, il presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, l’avvocato Gaetano Salemi e il responsabile dell’agenzia Tecnocasa di Agrigento Antonio D’Addeo, in rappresentanza dei numerosi sponsor che hanno sposato e supportano il progetto sportivo della Pallamano Girgenti.

Presenti alla cerimonia anche i dirigenti storici del club agrigentino, Filippo Napoli e Giuseppe Sciascia, e l’allenatore Lillo Gelo. Ai tifosi e alla stampa è stata presentata la squadra e le formazioni del fiorente settore giovanile.