Partita di solidarietà “Gol del Cuore” a Sciacca, si consegnano 9 mila euro all’Avulss

Il 15 giugno scorso lo stadio Gurrera di Sciacca ha ospitato un evento di grande rilevanza sociale e sportiva. La Nazionale del Cuore Attori e Cantanti ha partecipato a un quadrangolare di calcio in memoria di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta morti nella strage di via D’Amelio. A distanza di poco più di un mese si consegnerà una bella somma di denaro, 9 mila euro, all’associazione Avulss, per l’acquisto di un pulmino che consentirà a tanta gente di raggiungere luoghi di cura in Sicilia e anche il trasporto degli indumenti per l’armadio solidale.

La conferenza stampa per la consegna ufficiale dell’assegno si terrà venerdì 26 luglio, alle ore 11, presso il Circolo Nautico Il Corallo, in piazzale Marinai d’Italia, a Sciacca. Durante l’incontro, saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale di Sciacca, degli uffici giudiziari e dei carabinieri, che testimonieranno l’importanza di questo gesto di solidarietà.