Partono gli allenamenti della Pro Favara, Castronovo: “Si vince tutti insieme”

Suona la campanella in casa Pro Favara. Questa mattina staff tecnico, vecchi e nuovi atleti si sono dati appuntamento al centro sportivo “QUEEEN’S”, messo a disposizione da Lino Sanfilippo.

A dare il benvenuto al nuovo organico il Presidente Rino Castronovo e gran parte della dirigenza.

“Abbiamo preso un impegno con la città. Alzare l’asticella dei rendimenti. È stato composto un organico basato sull’ossatura che ci ha permesso di arrivare in finale play off lo scorso anno e rafforzato ogni reparto con giocatori di categoria superiore e giovani promettenti. Rispetto per tutti, paura per nessuno. Il nostro obiettivo è la vittoria del campionato. Sarà il campo a maggio a dare il verdetto. Ma noi dobbiamo dare tutto in campo e fuori. Abbiamo scelto oltre che giocatori uomini seri. L’ambiente per lavorare è sereno, mai montarsi la testa, piedi per terra. Dobbiamo solo lavorare, lavorare, lavorare con umiltà, consapevoli che ogni partita, a prescindere dell’avversario, va giocata con massimo impegno e dedizione”.

Anche il direttore sportivo Tino Longo ha rivolto un saluto ai giocatori e allo staff.”Da oggi vacanze finite. Senza stress psicologico ritorniamo in campo solo per sudare. Ci aspetta una stagione che può vederci protagonista a condizione che ogni minuto la maglia che questa società vi sta affidando venga sudata. Siete persone serie. Adesso facciamo parlare il campo”.

Anche mister Gaetano Catalano ha riabbracciato il vecchio gruppo e dato il benvenuto ai nuovi.

“Ringrazio la società per avermi rinnovato la fiducia e consegnato un organico di tutto rispetto. Adesso i singoli devono diventare squadra. Fare gruppo dentro e fuori, fare spogliatoio, avere rispetto per tutti. La preparazione serve per il fisico, per la tattica ma anche per conoscerci bene. Lavoriamo serenamente consapevoli delle nostre potenzialità”.

Stamattina consegna del materiale tecnico e test fisici individuali. Alle 17.00 tutti sul sintetico del “Bruccoleri” per il primo allenamento a porte aperte. Prevista la partecipazione dei tifosi in gradinata per un benvenuto alla squadra.