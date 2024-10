Presentato l’organico dello Scalia Volley Sciacca: disputerà nel campionato nazionale di serie B

E’ stata presentata ieri sera presso l’atrio superiore del Comune di Sciacca Scalia Volley, la squadra saccense che da domenica 27 ottobre scenderà in campo nel campionato nazionale di serie B. Le partite casalinghe saranno disputate nuovamente al pallone tenda “Nino Roccazzella”, riaperto dopo alcuni anni ed interventi di riqualificazione. L’obiettivo stagionale dichiarato dalla società è la salvezza.

Da neopromossi i saccensi puntano a fare esperienza ed a rimanere poi stabilmente in un campionato nel quale hanno militato con ottimi risultati negli anni Novanta. Nel corso della presentazione, condotta da Giuseppe Recca, oltre a dirigenti e tecnici del sodalizio sportivo, sono intervenuti pure il sindaco Fabio Termine e l’assessora allo sport Valeria Gulotta.

Entrambi hanno evidenziato la grande attenzione che l’amministrazione comunale sta riservando allo sport cittadino, ed in particolare agli impianti pubblici. Dopo la riapertura dello stadio “Gurrera” e del pallone tenda, adesso si punta chiaramente all’apertura della storica incompiuta piscina comunale di contrada Perriera. Da evidenziare ieri sera anche la presenza di tanti ex giocatori del Volley Club Sciacca, tra cui Tani Frinzi Russo, oggi tecnico del Papiro Fiumefreddo, una delle avversarie dei saccensi in serie B.

L’organico di Scalia Volley è stato costruito puntando sui giovani e sui ragazzi del vivaio. I nuovi innesti sono rappresentati dai pugliesi Lorenzo De Matteis e Francesco Carcagnì, dal veneto Francesco Tuis e da Luca Catalano, proveniente dal Mazara.

La squadra, com’è noto, ha cominciato la preparazione ad inizio settembre ed ha disputato due amichevoli con il Palermo, la stessa squadra che Scalia Volley affronterà domenica prossima nella prima di campionato. Un torneo lungo e difficile che prevede pure sei trasferte nel catanese e tre in Calabria contro Bisignano, Vibo Valenzia e Lamezia Terme.