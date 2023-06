Pro Favara, Carmelo Trupia nuovo allenatore della Juniores

La S.S.D. Pro Favara 1984 ha scelto come guida tecnica della Juniores il giovane tecnico favarese Carmelo Trupia recentemente vincitore del campionato regionale Juniores 2022/2023 con il Licata.

Con una grande passione per il calcio è da anni impegnato in questo settore sia come allenatore che come preparatore atletico facendo esperienza diretta sul campo e studiando per essere sempre aggiornato. Ha conseguito il patentino di Uefa B.

Un curriculum di tutto rispetto:

Dal 2001 ha fatto diverse esperienze in tutte le categorie dell’attività di base e del settore giovanile in diverse città italiane.

Nel 2018 e nel 2019 ha fatto parte dello staff della Juventus Academy nei “Summer Camp” che la squadra bianconera ha organizzato in Sicilia.

Nella stagione 2019/2020 ha allenato l’under 19 della Pro Favara vincendo la fase provinciale.

Nel 2021/2022 ha svolto il ruolo di responsabile dell’attività di base della FIGC di Agrigento.

Nel 2022/2023, dopo una breve esperienza come allenatore under 15 regionale della Favara Academy, nel mese di dicembre è diventato l’allenatore della Juniores del Licata ed ha vinto il campionato Regionale U19: al Dino Liotta i suoi ragazzi si sono imposti con il risultato di 3 a 0 contro il Trapani.

La dirigenza non ha avuto dubbi puntando su mister Trupia per riportare l’U19 gialloblù ad alti livelli ed, allo stesso tempo, intraprendere un percorso di valorizzazione dei giovani calciatori locali creando nel giro di qualche anno un vero e proprio vivaio gialloblù. Tale progetto è in linea con l’ambizioso obiettivo del salto di categoria della prima squadra nell’anno della ricorrenza dei quarant’anni dalla nascita.

A giorni si terrà una conferenza stampa con la presentazione di mister Trupia, dello staff tecnico e del progetto #vivaiogialloblu’ con la presenza di alcuni ragazzi della Juniores.