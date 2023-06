Pro Favara, Ceesay e Cannavò nuovi ingressi in gialloblu

La Pro Favara affida la propria porta a Lamin Ceesay, classe 97, proveniente dall’Oratorio Marineo. Il portiere, che a 17 anni ha lasciato la propria nazione, il Gambia, per trasferirsi in Sicilia si è dimostrato un vero e proprio talento tra i pali, per riflessi, tecnica e personalità, trascorrendo ottime stagioni a Caccamo, Mazara, Geraci e Marineo. Nelle ultime stagioni del campionato di Eccellenza, per molti addetti ai lavori, è stato tra i migliori portieri in attività in Sicilia.

La Pro Favara ha chiuso l’accordo con Antonio Cannavò, 31 anni, messinese, di professione bomber. I numeri degli ultimi 10 anni parlano da soli: 276 presenze tra Eccellenza e serie D e 161 gol fatti. L’allenatore della Pro Favara Gaetano Catalano adesso si trova un attacco atomico con i riconfermati La Piana e Retucci e il duo Lucarelli-Cannavò, lo scorso anno 25 gol in due nel Città di Taormina.

Cannavò ha indossato le maglie del Giarre, Licata, Palazzolo, Milazzo e Igea Virtus e adesso approda a Favara, una piazza che dallo scorso lo ha chiesto in tutti i modi alla dirigenza. E la società di Piazzale Giochi Olimpici ha concretizzato il grande colpo dell’estate. Nel corso di una riunione operativa di verifica dell’intenso mercato di potenziamento l’intera dirigenza ha dato il via libera per portare alla corte di Catalano il bomber peloritano. Nelle prossime settimane Cannavò è atteso a Favara per incontrare la dirigenza favarese.