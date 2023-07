Pro Favara: presentati ufficialmente Cannavò, Lucarelli e Di Bella

Il bomber Antonio Cannavò questa mattina si è presentato alla stampa e ai suoi nuovi tifosi. Allo stadio “Bruccoleri” è stato accolto dal direttore generale Gino Mendolia e dal direttore sportivo Tino Longo. Ad aspettarlo anche i rappresentanti dei gruppi organizzati dei tifosi.

Insieme a Cannavò “prima uscita” a Favara anche per l’ala esterna Max Lucarelli, (lo scorso anno entrambi in forza al Città di Taormina) e per il giovanissimo Emanuele Di Bella (nella foto a destra), forte under lo scorso anno protagonista della promozione in serie D e della vittoria della coppa Italia dell’Igea Virtus.

“Sono tre tasselli importanti di un mosaico di qualità-ha detto soddisfatto il diesse Tino Longo- costruito per raggiungere i nostri obiettivi stagionali. Per portare un gialloblù Antonio Cannavò e Max Lucarelli devo ringraziare i rispettivi procuratori, Maurizio Casilli e Fabio Messinese, che hanno facilitato il passaggio in gialloblu dei due professionisti. Cannavò e Lucarelli hanno subito manifestato la volontà di sposare il progetto della Pro Favara”.