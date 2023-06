Pro Favara, un nuovo acquisto e due riconferme

Fortemente voluto dal tecnico Gaetano Catalano approda in casa gialloblu Bartolomeo Erbini, classe 2001, esterno alto ma giocatore poliedrico. Nativo di Mazara del Vallo nelle ultime 2 stagione ha disputato ben 47 presenze con la maglia della Mazarese, risultando tra i migliori giocatori del girone A dell’eccellenza. In passato ha indossato anche le maglie di Marsala, Mazara, Salemi e Canicattì.

Per il terzo anno consecutivo il mazarese Pietro Marino continua a sposare il progetto Pro Favara. La dirigenza gialloblù ha incontrato il giocatore ma il rinnovo è stato quasi automatico perché tra le parti l’intesa è forte ed intensa. Il difensore, oltre che sul campo, si è dimostrato forte anche fuori, creando gruppo e spogliatoio e punto di riferimento per i più giovani e per i tifosi. Con Marino il “muro difensivo” resta tra i più solidi del torneo.

Arriva anche la riconferma di Gianni Calagna, giocatore offensivo con il vizietto del gol (5 reri stagionali) ma utilizzato in tanti ruoli, sempre interpretati con sacrificio ed abnegazione. Calagna, 22 anni, di Partinico, lo scorso anno è arrivato nel mercato autunnale ma si è messo subito in mostra giocando tante partite da titolare e facendosi trovare sempre con il piede caldo quando è subentrato dalla panchina.