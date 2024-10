Scalia Volley Sciacca batte 3 a 1 il Volo International Palermo

Brillante vittoria per Scalia Volley Sciacca nella prima giornata del campionato di serie B. Il sestetto saccense nel rinnovato palatenda “Nino Roccazzella” riaperto al pubblico dopo 5 anni, ha battuto il Volo International Palermo per 3 a 1.

Il sestetto di Enzo Graffeo ha vinto con autorevolezza i primi due set con i parziali di 25-18 e 25-14, sorprendendo i palermitani che si presentavano a Sciacca con i favori del pronostico e con l’ambizione di disputare un torneo di vertice.

Nel terzo set c’è stato un fisiologico calo dopo due set a grande ritmo e gli ospiti si sono fatti sotto vincendo il parziale per 25 a 17. Nel quarto set tanto equilibrio, ma saccensi determinati e desiderosi di conquistare l’intera posta. Set punto a punto fino al 22 pari, poi guizzo finale e punto decisivo di Andrea Roccazzella con un secondo tocco vincente.

Una vittoria che dà fiducia ad un gruppo rinforzato con tre nuovi arrivi. Tutti e tre hanno giocato molto bene: ottimo Francesco Carcagnì nei primi due set, lo stesso Francesco Tuis che ha messo a segno 20 punti e mostrato un servizio micidiale, tanta sicurezza con il libero Lorenzo De Matteis. Il migliore realizzatore del confronto è stato l’esperto Dario Caracci con 21 punti.

Per tutta la partita nello storico impianto sportivo saccense grande entusiasmo come ai tempi della serie B negli anni Novanta.

“Sono molto soddisfatto – commenta il tecnico Enzo Graffeo – mi preoccupava l’emozione dei ragazzi che dopo anni tornavano a giocare davanti al proprio pubblico e l’atteggiamento dei nuovi, ma abbiamo giocato compatti e tutti hanno fornito una buona prestazione contro una squadra forte che non nasconde le proprie ambizioni. Il calo nel terzo set ci può stare, non è facile essere concentrati per tutto il match. Credo che possiamo competere alla pari con gli avversari del girone H – conclude Graffeo – ma dobbiamo esprimerci sempre al massimo. Sarà una stagione impegnativa e penso che per noi ci sono anche margini di miglioramento. Ora ci prepariamo per la trasferta di Bronte, che ha perso a Bisignano giocando comunque una buona partita”.