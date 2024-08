Scalia Volley Sciacca, tutto pronto per la nuova stagione in Serie B

Pubblicato dalla Federvolley il calendario provvisorio dei campionati nazionali di serie B. La neo promossa Scalia Volley Sciacca, unica compagine della Sicilia occidentale insieme al Palermo, è inserita nel girone H dove ci sono anche tre società calabresi. I gironi sono otto per 112 squadre in campo in tutta Italia, pronte a darsi battaglia per conquistare le 6 promozioni in Serie A3 Maschile. In ogni girone sono previste 4 retrocessioni e la disputa dei play out. L’esordio è in casa: la squadra guidata da Enzo Graffeo giocherà la prima partita contro gli avversari del Volo International di Palermo la prossima domenica 27 ottobre alle ore 17.30. La prima trasferta sarà la settimana successiva contro la Ciclope Bronte. Per le partite interne la società saccense aveva indicato alla Federazione come campo di gioco la palestra dell’istituto Rossi, ma si stanno definendo in questi giorni le procedure per la omologazione del palatenda Nino Roccazzella, che dopo tre anni potrà dunque tornare ad ospitare competizioni sportive.

Il 22 dicembre contro il Papiro Fiumefreddo allenato dall’ex Tani Frinzi Russo l’ultima partita prima della sosta natalizia. Il torneo riprenderà poi l’11 gennaio 2025, per concludersi il 27 aprile in casa contro il Volley Letojanni. Previste anche altre soste: a fine gennaio per la prima fase di Coppa Italia, a fine febbraio per l’assemblea nazionale e poi quella per la Final Four di Coppa Italia a metà aprile.

Scalia Volley per il ritorno in serie B ha allestito la squadra confermando in blocco i protagonisti della splendida promozione e inserito nuovi giocatori giovani ma con esperienze in serie B e A3. I nuovi arrivati sono Francesco Carcagnì, 20 anni, schiacciatore posto 4 dal Sorrento di A3, Francesco Tuis, 20 anni, dal San Donà di Piave di B (schiacciatore opposto), Lorenzo De Matteis, libero di 19 anni dal Green Volley Galatone di B, Luca Catalano, 26 anni, dal Mazara (centrale), Non sono esclusi ulteriori innesti. Il raduno del gruppo a disposizione del tecnico Enzo Graffeo è previsto in questo fine settimana. La preparazione precampionato comincerà il 2 settembre al palatenda Nino Roccazzella.