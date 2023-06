Scherma, Discobolo Sciacca ai Campionati Nazionali Gold e Silver

Atleti di ogni parte in pedana da oggi e fino a domenica 19 giugno a Brescia per l’ultimo appuntamento stagionale del calendario nazionale. Al Pala san Filippo si celebrano i Campionati Nazionali Gold e Silver categoria Assoluti, una kermesse attesissima, che dà la possibilità agli schermidori di andare a caccia dei titoli nazionali.

Tutti i tiratori iscritti alla manifestazione che la FIS ha assegnato all’organizzazione della Scherma Brescia, hanno dovuto superare lo scoglio delle qualificazioni, ottenendo così il diritto a partecipare a un appuntamento dai rilevanti contenuti tecnici e agonistici, che si dipanerà in quattro giornate di gare, per tutte le specialità (spada, fioretto e sciabola sia maschile che femminile) con ben 12 competizioni in programma, per assegnare sei titoli Gold e altrettanti Silver.

L’Associazione Sportiva Discobolo di Sciacca nella sciabola femminile schiera Siria Mantegna, uno dei talenti tecnici più interessanti degli ultimi anni, atleta che si è espressa su livelli nazionali ed ha più volte partecipato alle selezioni della Nazionale giovanile, oro con la squadra azzurra nel 2018 in una prova di Coppa del mondo Under 20.