“Sciacca Motor Show–II Memorial Nino Martorana”: la città celebra la passione per i motori

Sciacca si prepara a vivere una giornata all’insegna dei motori, della passione sportiva e della memoria con la seconda edizione dello “Sciacca Motor Show – II Memorial Nino Martorana”, evento patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Sciacca e organizzato da Jolly Tech MotorSport e Officine Martorana, in collaborazione con il Panathlon Club Sciacca Terme e l’associazione Motori Vintage. La manifestazione si svolgerà domani, domenica 21 dicembre, trasformando l’area dell’azienda Martorana in un grande spazio espositivo e di intrattenimento dedicato agli appassionati di motorismo sportivo e alle famiglie. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricordare la figura di Nino Martorana, punto di riferimento per tanti appassionati e protagonista della storia motoristica locale, celebrando la sua passione attraverso un evento aperto a tutta la città. La giornata offrirà un vero e proprio viaggio nella storia dei motori, con l’esposizione di auto d’epoca, vetture moderne e mezzi sportivi che hanno segnato epoche diverse. A rendere ancora più ricco il programma sarà il passaggio di alcune auto del Ferrari Club di Ribera, che porterà un tocco di prestigio e fascino rosso al raduno. Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli, con attività ludiche natalizie pensate per coinvolgere le famiglie e rendere l’evento un’occasione di festa e condivisione. Previsti anche due talk show tematici, che affronteranno argomenti di grande attualità: la sicurezza stradale, con testimonianze e contributi di esperti del settore, e il tema dell’integrazione sociale, per sottolineare il valore educativo e comunitario dello sport. L’evento vuole essere un punto di incontro per appassionati, curiosi e cittadini, un momento per celebrare la cultura motoristica e allo stesso tempo promuovere messaggi di responsabilità, inclusione e partecipazione.