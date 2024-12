Sciacca, tutto pronto per il “Galà dello Sport e del Terzo Settore Asi”

Tutto pronto per il “Galà dello Sport Asi 2024”, la manifestazione organizzata dal Comitato Provinciale di Agrigento con il patrocinio del Comitato Regionale Sicilia che ogni anno assegna riconoscimenti a Società, Atleti e Dirigenti che hanno partecipato alle numerose attività svolte nel corso dell’anno che si sta concludendo e che si sono distinte nelle varie discipline e nelle attività culturali e sociali.

L’evento è in programma alle ore 17 di domenica 29 dicembre presso il “Mangia’s Hotel Alicudi” di Sciacca.

Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e da Sport e Salute che riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e tutte le associazioni del Terzo Settore, contribuendo alle loro attività sportive, sociali, ludico-ricreative e culturali.

Il Comitato provinciale, presieduto da Mario Cucchiara, nel corso del 2024 ha svolto un’intensa attività e con grande soddisfazione ha ottenuto ancora una volta la partecipazione massiccia delle Associazioni affiliate a tutte le manifestazioni organizzate e il desiderio condiviso di valorizzare lo sport e le attività sociali.

L’edizione 2024 del “Galà dello Sport Asi”, la cui conduzione sarà sempre affidata a Giuseppe Recca, è il naturale epilogo di un anno vissuto intensamente in tutte le discipline e in tutti i settori, compresa l’organizzazione di eventi di interesse culturali che vedono il territorio protagonista.

Nel corso dell’evento, oltre ai premi per atleti, dirigenti e società Asi dell’anno, verranno assegnati anche i riconoscimenti speciali esterni Asi a “Sport e Cultura”, “Atleta dell’anno” e “Sport marketing”.