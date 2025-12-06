Sport

Serie B, Scalia Volley Sciacca cerca conferme a Termini Imerese

L’incontro è fissato per oggi alle ore 17.30 e sarà trasmesso come sempre in diretta, consentendo ai tifosi di seguire da vicino la squadra anche a distanza

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Oggi e domani si disputa la IX giornata del campionato di Serie B di pallavolo. La Scalia Volley Sciacca, reduce dal ritorno al successo nella scorsa settimana contro i catanesi della Gupe, sarà impegnata questa sera sul campo del Termini Imerese.

I saccensi partono favoriti e puntano ad aggiungere altri tre punti alla propria classifica, sfruttando le difficoltà di un avversario che finora non ha centrato alcuna vittoria e ha raccolto soltanto due punti. Nonostante ciò, il campo termitano è tradizionalmente un terreno ostico e servirà una prestazione di alto livello per conquistare l’intera posta in palio.

L’incontro è fissato per oggi alle ore 17.30 e sarà trasmesso come sempre in diretta, consentendo ai tifosi di seguire da vicino la squadra anche a distanza. Tani Frinzi Russo ha preparato il match puntando molto sulla concentrazione del gruppo: bisogna mantenere sempre ritmi alti per portare a casa i tre punti e non sottovalutare un avversario che, da matricola del torneo, farà di tutto per recuperare il terreno perduto.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Lavoratori in nero e irregolarità amministrative, sospese due ditte: 200 mila euro di multa 
Palermo

Sorpresi a spacciare droga, arrestati due pusher
dalla Regione

Regione Siciliana “Il referto della Corte dei Conti non blocca l’iter per i termovalorizzatori”. Schifani “Andiamo avanti”
Apertura

Dopo l’arresto di Totò Cuffaro la politica vacilla
di Giuseppe Castaldo

“Picchiato e minacciato di morte  per ritirare la querela”, disposto incidente probatorio 
di Gioacchino Schicchi

Acquedotto Favara di Burgio, Aica non arretra: “Va restituito ad Agrigento”
banner italpress istituzionale banner italpress tv