Serie B, Scalia Volley Sciacca cerca conferme a Termini Imerese

Oggi e domani si disputa la IX giornata del campionato di Serie B di pallavolo. La Scalia Volley Sciacca, reduce dal ritorno al successo nella scorsa settimana contro i catanesi della Gupe, sarà impegnata questa sera sul campo del Termini Imerese.

I saccensi partono favoriti e puntano ad aggiungere altri tre punti alla propria classifica, sfruttando le difficoltà di un avversario che finora non ha centrato alcuna vittoria e ha raccolto soltanto due punti. Nonostante ciò, il campo termitano è tradizionalmente un terreno ostico e servirà una prestazione di alto livello per conquistare l’intera posta in palio.

L’incontro è fissato per oggi alle ore 17.30 e sarà trasmesso come sempre in diretta, consentendo ai tifosi di seguire da vicino la squadra anche a distanza. Tani Frinzi Russo ha preparato il match puntando molto sulla concentrazione del gruppo: bisogna mantenere sempre ritmi alti per portare a casa i tre punti e non sottovalutare un avversario che, da matricola del torneo, farà di tutto per recuperare il terreno perduto.