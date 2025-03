Serie D, il Favara riacciuffa la Sancataldese su rigore: 1-1 il risultato finale 

Termina in pareggio la delicata sfida tra CastrumFavara e Sancataldese, divenuto un match importante per la salvezza dopo il ritiro dell’Akragas dal campionato. Al “Bruccoleri”, davanti a tanti tifosi, la partita finisce 1-1. Succede tutto nel primo tempo. In vantaggio gli ospiti con la rete di Paladini al 32º.

La squadra di mister Infantino non si scoraggia e trova la via del pareggio a quattro minuti dalla fine della prima frazione. Infallibile Nacho Varela dagli undici metri con un calcio di rigore conquistato da Traorè messo giù in area di rigore dopo una interessante incursione. Favara e Sancataldese non si fanno male e conquistano un punto ciascuno che li porta a braccetto a 28 punti in classifica. Domenica il Favara ospiterà la Nuova Igea Virtus.