Serie D, il Licata cerca conferme: arriva il Sant’Agata

Tutto pronto per la quindicesima giornata del campionato di Serie D, girone I. Il Licata di mister Romano ospita al Saraceno di Ravanusa (calcio di inizio ore 14:30) il Sant’Agata di mister Facciolo. I gialloblù vogliono continuare la striscia positiva e conquistare altri tre punti come avvenuto domenica scorsa contro il Portici. Il Licata stazione al quarto posto in classifica e l’obiettivo minimo stagionale, quello di mantenere la categoria, è sempre più vicino. A Ravanusa arriva una squadra compatta, giovane e ben organizzata. Mister Romano, che dovrà scontare ancora un turno di squalifica, ha tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Haberkom.