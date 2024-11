Serie D, il Licata perde di misura contro la capolista Siracusa

La capolista Siracusa vince di misura contro il Licata il match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie D. A decidere la gara è un gol “sporco” dell’ex Akragas Candiano al 25º. La prima frazione è caratterizzata da diverse occasioni da gol, più che per gli aretusei che per i gialloblù. Il Siracusa si vede annullare la rete del vantaggio a pochi minuti dal calcio di inizio per un fallo in attacco segnalato dall’assistente. Diverse le possibilità dei biancazzurri con Maggio e Convitto.

Al 25º è Candiano a sbloccare la gara, bravo e fortunato a raccogliere e spingere in rete un assist di Palermo. Il Licata si fa vedere in avanti con le iniziative di Giannone e Minacori ma senza impensierire più di tanto la retroguardia dei padroni di casa. Il Siracusa torna a vincere dopo il pareggio di domenica scorsa a Favara. Esordio con sconfitta, invece, per il nuovo allenatore Marco Coppa che in settimana ha sostituito il dimissionario Pippo Romano alla guida del Licata.