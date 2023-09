Serie D, l’Akragas all’esame Ragusa con qualche dubbio di formazione 

Tutto pronto per la quarta giornata del campionato di Serie D. L’Akragas, dopo le due vittorie di misura con Gioiese e Sant’Agata, è chiamata al difficile esame contro il Ragusa. Le due squadre si sono già affrontate meno di un mese fa nel turno preliminare di Coppa Italia quando i biancazzurri superarono il turno con non poche difficoltà. La gara di questo pomeriggio, calcio di inizio alle ore 15 sul neutro di Avola, è ricca di insidie. Il Ragusa non è partito benissimo in questo campionato ed è in cerca del riscatto.

Mister Coppa ha anche qualche dubbio di formazione legato agli infortuni dell’ultima settimana. Il nodo da sciogliere è quello di Llama, capitano e leader dei Giganti. L’ex centrocampista del Catania proverà a stringere i denti dopo i fastidi muscolari accusati negli ultimi giorni ma potrebbe cominciare dalla panchina. Intanto la società ha perfezionato l’ingaggio di tre nuovi giocatori: si tratta dei centrocampisti Rodolfo Sinatra e Lorenza Rea e del difensore Samuele Puglisi. I tre novi acquisti sono già a disposizione di mister Coppa.