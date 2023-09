Settimana Europea dello sport, al via la 7ª edizione allo Sport Village

Ha preso il via ieri, presso lo “Sport Village” di contrada ESA-Chimento, l’edizione 2023 della Settimana Europea dello Sport, progetto internazionale co-finanziato dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale progetto ha l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e l’attività fisica in tutta Europa a livello nazionale, regionale e locale. Ad Agrigento la manifestazione ha coinvolto il Panathlon cittadino, con a capo il presidente Gerlando Amato, il CONI con la delegata provinciale Antonella Attanasio e la scuola calcio “Colleverde” con gli istruttori Gaetano Longo, Stefano Piazza e Luigi Rigano collaborati da Chiara, Fabio e Gioacchino.

Una cinquantina di mini atleti hanno dato vita a un pomeriggio ricco di attività fisiche e momenti di aggregazione. Il presidente del Panathlon club, Amato, nel presentare l’iniziativa, ha sottolineato come “gli stili di vita sani e attivi e il benessere mentale e fisico sono in correlazione con una costante attività atletica”. Anche Antonella Attanasio, delegata provinciale del CONI, ha ribadito che “l’attività sportiva incrementa il benessere di chi la pratica sempre nel rispetto della lealtà sportiva”. Al termine dell’evento sono state lette la “Carta dei doveri del genitore nello sport” e la “Carta dei diritti del ragazzo nello sport” e a seguire tutti i partecipanti sono stati omaggiati con dei colorati gadget a ricordo della giornata.