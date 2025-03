Strepitoso bottino per il Karate Kyokushinkai Favara agli Europei in Spagna

Una straordinaria performance ha visto i ragazzi del Karate Kyokushinkai Favara, sotto la guida del Sensei Caramanno coadiuvato dal Senpai Lidia Belluzzo che ha partecipato nella gara di Kata, trionfare agli Europei di Karate, recentemente svoltisi in Spagna. La competizione ha visto il talento e la determinazione dei giovani atleti farsi valere in diverse discipline, portando a casa risultati eccezionali.

Leila Bellavia è stata una delle protagoniste principali, conquistando il 1° posto nei kata, una disciplina che mette alla prova la perfezione dei movimenti e la tecnica, e il 2° posto nei kumite, dimostrando una grande abilità sia nella forma che nell’attacco. Un doppio successo che ha entusiasmato il pubblico e reso onore al duro lavoro e alla preparazione della giovane atleta.

Anche Krizia Pitruzzella ha brillato nella competizione, salendo sul podio con un meritatissimo 2° posto nei kumite, mentre Samuela Pullara ha conquistato il 3° posto nella stessa disciplina, confermando l’alta qualità del Karate praticato dal gruppo favarese.

Luigi Ballarò, dopo una serie di combattimenti emozionanti, si è classificato al 4° posto, confermando il suo impegno e la sua crescita tecnica. Emanuela arrivata al 4° posto, purtroppo, non è riuscita a salire sul podio, ma il suo impegno e la determinazione sono stati apprezzati da tutti, così come la performance di Giulia, che, dopo un pareggio e un girone molto difficile, ha perso solo per una decisione arbitrale che ha lasciato molti con il fiato sospeso.

Questi risultati sono un riconoscimento importante per il Karate Kyokushinkai Favara e per il Sensei Caramanno, che con passione e dedizione guida i suoi atleti verso traguardi sempre più ambiziosi. La competizione di Spagna rappresenta un altro capitolo di successo nella carriera di questi giovani karateka, che continuano a farsi notare nel panorama internazionale.