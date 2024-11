Successo per il primo “Favara Padel Cup 2024”

Si è concluso ieri il primo “Favara Padel Cup 2024“. L’evento nasce dalla collaborazione dei tre circoli tennis e padel di Favara, che si sono impegnati per la riuscita di un torneo di Padel, che ha visto impegnate 80 coppie di giocatori provenienti da tutta la provincia di Agrigento. Le associazioni sportive “tennis club favara” , “Sporting Padel Favara” e “Anfield club favara”, particolarmente soddisfatti per la riuscita della manifestazione, hanno ringraziato i tutti i partecipanti e hanno dato l’appuntamento al prossimo anno per la II Edizione dell’evento.