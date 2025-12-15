Sport

Tre rappresentanti Discobolo tra i tedofori della Fiamma Olimpica in Sicilia

Le schermitrici Matilde Porrello, Marina Savona, Marinella Riggio

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Dopo aver attraversato il Tirreno e raggiunto la Sardegna, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina è approdata oggi in Sicilia e domani farà tappa in provincia di Agrigento, per poi proseguire verso Siracusa. Tra i tedofori che illumineranno il percorso figurano con orgoglio due atlete e un tecnico del mondo Discobolo.

Le schermitrici Matilde Porrello e Marina Savona porteranno la Torcia lungo il tratto previsto nel territorio agrigentino, mentre Marinella Riggio, tecnico federale e responsabile regionale della Federazione Ginnastica Aerobica, sarà protagonista di una parte del percorso compreso tra Gela e Siracusa.

«Siamo orgogliosi – dichiara il Presidente Pippo Simone Vullo – perché il tedoforo viene scelto tra figure che rappresentano lo sport attivo ed è portatore di un messaggio di pace, inclusione e collaborazione tra i popoli. La Fiamma incarna pienamente lo spirito del mondo Discobolo, che dal 1987 promuove valori fondamentali come passione, talento, energia e rispetto».

