Caltanissetta

Vende fuochi d'artificio senza licenza, denunciato commerciante

Un uomo di 50 anni è stato denunciato dagli agenti per commercio abusivo di materiali esplodenti

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Un uomo di 50 anni è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Gela per commercio abusivo di materiali esplodenti.

I poliziotti hanno appurato che l’uomo, che gestisce un’attività commerciale nel centro storico della città, era privo della necessaria licenza prefettizia che autorizza la vendita degli artifici pirotecnici, sequestrando diverse tipologie di petardi e batteria da lancio. I controlli sono stati disposti dal questore della provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello in vista delle imminenti festività natalizie.

