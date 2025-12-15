Sorpreso in giro con una pistola rubata, arrestato

Carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 61enne, già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie, per detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco.

L’uomo, durante un controllo nello storico rione San Cristoforo, è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo perfettamente funzionante che portava nascosta in una busta nera. L’arma, che è stata sequestrata, è risultata essere stata rubata nello scorso ottobre da un’abitazione a Imola (Bologna). L’arresto del 61enne è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.