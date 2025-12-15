Catania

Sorpreso in giro con una pistola rubata, arrestato

L'uomo è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo perfettamente funzionante che portava nascosta in una busta nera

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 61enne, già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie, per detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco.

L’uomo, durante un controllo nello storico rione San Cristoforo, è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo perfettamente funzionante che portava nascosta in una busta nera. L’arma, che è stata sequestrata, è risultata essere stata rubata nello scorso ottobre da un’abitazione a Imola (Bologna). L’arresto del 61enne è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

