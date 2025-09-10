Tutto pronto per il “4° Trofeo dell’UVA Italia – Città di Canicattì”

E’ stato presentato stamani, al Centro Culturale san Domenico di piazza Dante a Canicattì, il programma della manifestazione sportiva “4° Trofeo dell’UVA Italia – Città di Canicattì”, dedicato al mai dimenticato atleta e concittadino, Antonio Sgammeglia.

La gara, organizzata dall’Asd Marathon Team Canicattì, si terrà domenica 14 settembre con ritrovo alle ore 8,30 alla villa comunale, per la consegna dei pettorali. Alle ore 9 si inizia con la passeggiata con Marko’s, mentre la gara dei 10 km partirà alle 10 e si snoderà in un circuito super veloce che prevede cinque giri da 2 km. Tanti i team sportivi che prenderanno parte alla manifestazione ed è stata annunciata la presenza al nastro di partenza del recordman, maratoneta e mezzofondista burundese, Onesphore Nzikwinkunda. A fine gara, prevista per le 11,30, avverrà la premiazione.

L’Amministrazione comunale si è detta particolarmente soddisfatta dell’iniziativa che anche quest’anno ha come scenario le vie del centro cittadino. “Lo sport è un importante veicolo per la socializzazione e il benessere psicofisico – commenta l’assessore allo sport, Diego Ficarra – queste manifestazioni vanno incoraggiate e pubblicizzate come meritano. Mi complimento per gli organizzatori perchè riescono a dare sempre un invidiabile taglio ad un evento sportivo diventato ormai di grande risalto”.