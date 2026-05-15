Un canicattinese tra i 2.700 all’Ironman 70.3 di Mallorca: Giardina chiude in 6h10′

Tra i 2.702 atleti che il 9 maggio hanno tagliato il traguardo dello Zafiro Ironman 70.3 di Alcúdia-Mallorca c’era anche un giovane di Canicattì. Antonio Giardina, 24 anni, residente a Milano. Giardina ha completato la gara in 6 ore, 10 minuti e 15 secondi, al suo primo approccio alla mezza distanza Ironman. L’Ironman 70.3 è una prova di triathlon che richiede il completamento consecutivo di 1,9 km a nuoto, 90 km in bicicletta e 21,1 km di corsa, per un totale di 113 chilometri senza interruzioni. Il tempo massimo concesso è di otto ore. Nel 2024, più di 200mila atleti da cinque continenti si sono iscritti a una gara del circuito Ironman in tutto il mondo: una presenza globale che, tuttavia, rappresenta ancora una frazione minima della popolazione mondiale, stimabile in meno di tre atleti ogni centomila abitanti. Pjamm Cycling L’atleta canicattinese ha avviato la preparazione nell’agosto del 2025, seguendo un programma di allenamento da sette o otto sessioni settimanali — dieci o dodici ore complessive tra le tre discipline — condotto parallelamente a un’attività lavorativa a tempo pieno nel capoluogo lombardo. La preparazione è stata costante e ininterrotta, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, e condivisa con due compagni di allenamento per l’intera durata dei nove mesi. Lo Zafiro Ironman 70.3 di Alcúdia si svolge su uno dei tracciati più selettivi del circuito internazionale. La frazione ciclistica attraversa la Serra de Tramuntana con 882 metri di dislivello, toccando i 576 metri di quota nei tratti del Coll de Femenia e del Coll de la Batalla. Il 9 maggio le condizioni di gara sono risultate particolarmente difficili: vento forte e pioggia persistente hanno caratterizzato l’intera giornata, penalizzando soprattutto la frazione in bici. Giardina ha completato il nuoto in 41’31” (2’12″/100m), la bici in 3h27’09” (28,89 km/h di media) e la corsa in 1h49’21” (5’12″/km). Tempo finale: 6h10’15”. Classificato 58° nella categoria M18-24 su 96 atleti e 1.527° assoluto su 2.702 finisher, il giovane canicattinese ha ottenuto un risultato di rilievo considerando sia l’esordio sulla distanza sia le condizioni avverse della giornata. Zafiro Ironman 70.3 Alcúdia-Mallorca, 9 maggio 2026 — Antonio Giardina, Finish Time: 6:10:15