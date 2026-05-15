Palermo

Gdf, sequestrati gadget contraffatti dell’Inter

Un’attività commerciale operante nel settore pubblicitario, che promuoveva la vendita di prodotti recanti abusivamente i loghi di squadre calcistiche di Serie A.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nel corso di un’attività di monitoraggio del web e dei principali social network finalizzata al contrasto della contraffazione online, hanno individuato un’attività commerciale di Termini Imerese, operante nel settore pubblicitario, che promuoveva la vendita di prodotti recanti abusivamente i loghi di squadre calcistiche di Serie A.

Le successive attività di approfondimento, condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Termini Imerese su delega della locale Procura della Repubblica, hanno consentito di eseguire una perquisizione presso la sede della ditta, nel corso della quale sono stati sequestrati una termopressa utilizzata per la realizzazione dei prodotti e numerosi articoli contraffatti, costituiti prevalentemente da bandiere, magliette e termo-adesivi riportanti soprattutto lo stemma dell’Inter, oltre a ulteriori gadget riferiti ad altre squadre. Il materiale rinvenuto, composto da capi di abbigliamento, accessori e articoli celebrativi non originali, sarebbe stato destinato alla vendita in occasione della fase conclusiva del campionato e dei festeggiamenti legati al titolo vinto dal Football Club Internazionale.

Sarà inoltre richiesta l’adozione di un provvedimento di oscuramento del sito internet e dei profili social utilizzati per pubblicizzare e commercializzare la merce contraffatta, al fine di interrompere ulteriori condotte di vendita abusiva attraverso i canali online. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alla contraffazione e alla commercializzazione di prodotti non originali, fenomeni che arrecano danni all’economia legale, alterano le regole della concorrenza e ledono i diritti dei consumatori e dei titolari dei marchi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Pubblica sul web fotomontaggi hot di donne ignare, condannato canicattinese 
Apertura

Bomba carta per scardinare la biglietteria della stazione: colpo fallito
Agrigento

Indagato per estorsione con il clan di Villaseta, 27enne scarcerato
Agrigento

Maxi furto all’impianto fotovoltaico di Giardina Gallotti, danni per oltre 40 mila euro 
Apertura

Scappa all’alt dei carabinieri e tenta fuga a piedi, denunciato 21enne licatese
banner italpress istituzionale banner italpress tv