Calcio

Tutto pronto per il torneo di calcio interforze “Un calcio per la legalità”

Il torneo è organizzato dalla Questura di Agrigento e si svolgerà domenica 17 aprile

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

La Questura di Agrigento, domenica 17 maggio, darà il via al torneo di calcio interforze “Un calcio per la legalità”, in memoria degli appartenenti alle forze dell’ordine che hanno perso la vita in servizio o per cause naturali.

Fischio di inizio alle ore 09.00 presso lo Stadio” Vincenzo Collura” di Porto Empedocle. A sfidarsi saranno le squadre della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Le partite di calcio a 11 avranno una durata di 30 minuti. Al termine del torneo saranno premiate le quattro squadre vincitrici, il miglior portiere e il miglior giocatore del torneo.

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