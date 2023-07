Campionato Italiano Paltu25, la finale nelle acque di Sciacca

Nuovo appuntamento nelle acque di Sciacca con il Campionato Italiano Paltu25, organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Sciacca e di concerto con la classe nazionale e internazionale della storica imbarcazione del cantiere francese Beneteau.

Il Campionato ha collegato due campi di regata, da una parte il golfo di Mondello, con le gare che si sono disputate nel mese di aprile, e adesso Sciacca dove ieri si è svolta la prima giornata di gare. Tutte le prove sono state portate a termine.

Una giornata, quella di giovedì, caratterizzata da venti leggeri che hanno impegnato gli equipaggi in tre prove a bastone. Non sono mancate partenze tirate e ingaggi serrati.

Al termine della giornata, la classifica provvisoria vede al primo posto “Punta Scario” di Alberto Wolleb del Club Canottieri Roggero di Lauria. Segue in seconda posizione “Scarface” di Luciano Marchese del Circolo Velico Sferracavallo. Terzo posto per “EUZ” di Francesco Lanera del Circolo Velico Bari.

Domenica si chiuderà, quindi, la stagione con l’appuntamento conclusivo del circuito italiano Platu per il 2023. Al termine delle prove sarà assegnato il titolo di Campione italiano 2023.