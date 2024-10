Verso Akragas-Scafatese, Strano: “Abbiamo bisogno di tutta la città”

“Domani serve una prestazione con “le palle” dei nostri giocatori”.

Non va per il sottile Graziano Strano, il direttore generale dell’Akragas presentando la sfida che attende la sua squadra contro la capolista Scafatese. “E’ una formattata per bene, che può dire la sua nel campionato, e ci metto la faccia – spiega Strano – e domani è fondamentale avere Agrigento dalla nostra parte. La società, composta da settanta persone, lavora per tenere vivo il calcio ad Agrigento, meritiamo considerazione. Talvolta sbagliamo e altre volte indoviniamo ma la nostra professionalità merita di essere rispettata. I risultati ci diranno se saremo stati bravi”.