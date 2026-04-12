Vittoria amara per l’Akragas: il 4-0 al Qal’At non basta, il Priolo vede l’Eccellenza

L’Akragas fa il suo dovere, e lo fa nel migliore dei modi. La netta vittoria per 4-0 contro il Qal’At certifica la forza e la determinazione della squadra, capace di dominare l’incontro senza lasciare spazio agli avversari.

I biancazzurri aprono le marcature al 2’ minuto con Tripoli. Nella ripresa Charles King al 66′, Michele Fragapane al 72′ e Messina su calcio di rigore all’80’, chiudono il tabellino.

Un successo largo, convincente, che però assume il sapore amaro di un’occasione ormai sfumata.

A pesare come un macigno è infatti il risultato maturato su un altro campo: il Priolo ha espugnato Sommatino con un secco 3-0, avvicinandosi in maniera quasi definitiva alla promozione in Eccellenza. La classifica, a due giornate dalla fine, racconta di un distacco di quattro punti. La matematica lascia ancora uno spiraglio, ma la realtà dei fatti è ben diversa.

Il calendario sorride infatti alla capolista. Nella prossima giornata il Priolo affronterà il fanalino di coda Gela in casa, una squadra ormai considerata “materasso”. Tutto lascia presagire una vittoria agevole per i rosso-verdi, che permetterebbe loro di chiudere i conti con una giornata d’anticipo, rendendo inutile l’ultimo turno di campionato.

Per l’Akragas, dunque, il successo contro il Caltagirone rischia di restare una semplice consolazione. La squadra ha dimostrato di essere all’altezza, ma paga probabilmente qualche passo falso di troppo nel corso della stagione. E lo scenario finale potrebbe essere ancora più beffardo: anche vincendo l’ultima partita in casa, gli agrigentini potrebbero trovarsi costretti ad assistere alla festa del Priolo davanti al proprio pubblico.

Una stagione comunque importante, ma che rischia di chiudersi con un secondo posto difficile da digerire