Volley, la Scalia Sciacca ingaggia il palleggiatore Danilo Cocozza

Un rinforzo di qualità per Scalia Volley. La società ha tesserato nei giorni scorsi Danilo Cocozza, palleggiatore napoletano classe ’98, proveniente dal Cus Bari. Nonostante la giovane età, Cocozza milita da otto anni nei gironi campani e pugliesi della serie B nazionale.

Prima di Bari ha indossato le maglie di Green Volley Galatone, Athena Volley, Rione Terra Pozzuoli. La società e il settore tecnico hanno voluto ampliare la rosa arricchendo un ruolo che al momento, a parte i giovani, aveva nel solo capitano Andrea Roccazzella il giocatore più esperto. Cocozza si allena al palatenda Roccazella già da martedi scorso insieme ai compagni. La squadra sta proseguendo la preparazione in vista della ripresa del campionato, prevista per sabato 1 febbraio.

“E’ la mia prima volta in Sicilia da giocatore – ha detto il nuovo arrivato – ho accolto la proposta della società dopo avere visto l’entusiasmo con cui qui a Sciacca viene seguita la pallavolo. E’ un bell’ambiente, un gruppo unito, spero di dare il mio contributo per la conquista della salvezza e per costruire in futuro un progetto vincente”.